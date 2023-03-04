ЦИПсО донимает севастопольцев звонками с рекомендациями искать ближайшие бомбоубежища

В Правительстве Севастополя опровергли вброс ЦИПсО о необходимости местным жителям выяснять местонахождение ближайшего бомбоубежища.

«ЦИПсО не успокаивается и снова пытается запугать севастопольцев», — написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что распространяемая информация о том, что управляющие компании Севастополя обзванивают жителей в Вайбере и просят самостоятельно выяснить местоположение ближайшего бомбоубежища, чтоб пересидеть в нем в случае атаки, является ложью. Жители на

«Истории с телефонными звонками — один из любимых приемов ЦИПсО с самого начала СВО. Причем, схема действия у них всегда одна и та же: либо представиться каким-либо органом власти, либо разместить в широком доступе якобы запись «телефонного разговора». На этот раз, украинские провокаторы попытались посеять панику среди севастопольцев», — указал глава города.

В правительстве призвали обо всех подобных случаях и подозрительных ситуациях сообщать в специально созданный в регионе чат-бот «Оборона Севастополя».

Ольга Сурикова