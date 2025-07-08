Жители десятка улиц в Севастополе остались сегодня без воды

Городское хозяйство
08-07-2025

Часть В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 08.07.2025 г. подача воды c 09:30 до 15:00 08.07.2025 г. (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:
УЛ. БАГРИЯ ;
УЛ. КАВКАЗСКАЯ ;
УЛ. ЕЛЕЦКАЯ ;
УЛ. ЭСТОНСКАЯ ;
УЛ. СИЛАНТЬЕВА 18-30;
УЛ. АХТЫРСКАЯ ;
УЛ. ЛИТОВСКАЯ ;
УЛ. БРЕСТСКАЯ 18, 20;

Также подача воды c 08:10 до 12:00 08.07.2025 г. (ориентировочно) производиться не будет в район улиц с. Верхнесадовое:
ПЕР. СТУДЕНТОВ ;
УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 59-79;

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