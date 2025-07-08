Жители десятка улиц в Севастополе остались сегодня без воды

Часть В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 08.07.2025 г. подача воды c 09:30 до 15:00 08.07.2025 г. (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:

УЛ. БАГРИЯ ;

УЛ. КАВКАЗСКАЯ ;

УЛ. ЕЛЕЦКАЯ ;

УЛ. ЭСТОНСКАЯ ;

УЛ. СИЛАНТЬЕВА 18-30;

УЛ. АХТЫРСКАЯ ;

УЛ. ЛИТОВСКАЯ ;

УЛ. БРЕСТСКАЯ 18, 20;

Также подача воды c 08:10 до 12:00 08.07.2025 г. (ориентировочно) производиться не будет в район улиц с. Верхнесадовое:

ПЕР. СТУДЕНТОВ ;

УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 59-79;

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