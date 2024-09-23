Строители яхтенной марины погрузили 95% свай на Таврической набережной

В Балаклаве продолжается строительство яхтенной марины. На Таврической набережной строители из ПАО «Мостотрест», реализующие масштабный госконтракт, погрузили уже 850 трубосвай. На них опираются новые причалы, дороги и променады вдоль бухты. Здесь появится прогулочная зона, которая свяжет две набережные в единый пешеходный маршрут. Осталось выполнить 5% работ по устройству свайного основания. Работы по установке железобетонной плиты верхнего строения готовы на 50%.

«Объект сложный. Сложные гидротехнические условия, потому что очень твёрдое скальное основание, где необходимо произвести бурение. Необходимо привлекать тяжёлые машины и механизмы, специализированный инструмент. Плюс скала имеет высокий градус покатости, тем самым сложно анкерить новые конструкции железобетона», — рассказал об особенностях работ телеканалу «Вести» Алексей Емченко, руководитель проекта ПАО «Мостотрест».

На Таврической набережной уже построили новое здание административно-бытового корпуса, готов мост на входе в подземный музейный комплекс, сейчас специалисты собирают новый мост на выходе из бухты. На набережной прокладывают инженерные сети. Установку всех свай подрядчик планирует завершить к концу года.

Напомним, в этом году работы начались и на Набережной Назукина – там реставрируют объект культурного наследия «Водолечебница К.С. Гинали». При этом основная часть набережной Назукина в этом курортном сезоне оставалась открытой. Весь процесс реконструкции Балаклавской бухты выстроен таким образом, чтобы не закрывать ее целиком, а сначала провести работы на одной стороне, после перейти на другую.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот видео телеканала «Вести»

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