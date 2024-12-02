Список адресов, где в Севастополе не будет света 3 декабря

В Севастополе 3 декабря запланировано отключение света. «Севкор» сообщает, где именно его не будет.

с 09:00 до 13:00

ул. Киевская, 22-38(чет),39-53(нечет); ул. Ивана Голубца, 50-98(чет),37-а,43-83(нечет); ул. Симферопольская,15; ул. Адмирала Азарова, 40-64(чет),33-67(нечет); ул. Революции 1905 года, 30-38(чет),42-76(чет),35,41-77(нечет); ул. Авдеева, 44,46; ул. Симферопольская, 8,10-А,12-18(чет),22; ул. Сафронова, 45; ул. Ленинградская, 26,30,17-21(нечет); ул. Харьковская, 6-14(чет),18-А,18,20,13-27(нечет),23-А ул. 5 декабря, 11,13

с 09:00 до 15:00

ТСН «Троллейбусник-2» ,1-6,1-14,8-16,4-12,4-14,8-3,2-12,2/10,4,2/1,7-5,7-6, 1-12,9-15,1/16,5/2,3-20,4-1,7-10,1-2,1-1,5/23,5/25,9-27,5/21,3-23,5/18

с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Костомаровская, 20,22; ул. Щорса, 3-17(нечет); ул. Частника, 102-122(чет),87, ул. Адмирала Фадеева, 48.

с. Орлиное

ул. Тенистая, 2-а,2,6,10-12(чет),16,468,1-А,5-А,7/1,1-7,9-А,11,15-А; ул. Мазурца, 2-22(чет),21,21-А; ул. Ореховая, 4,10-16(чет),20,20-А,15,17,21; ул. Тополиная, 12,15-А,11-15(нечет); ул. Евгении Грунской, 2-14(чет),7-11(нечет); ул. Культурная, 2-16(чет),5-а,7-А,15-А,1-17(нечет),17-А; ул. Пушкина, 2-18(чет),5,7,17; пер. Батилиманский, 4-А; КСП «Красный Октябрь»,14,58,70,393,405,570,569,583,827,833,834,973,974; СНТ Нива, 2,27,35,36-А,36,71,87; ул. Рассветная, 4-6(чет),12-14(чет),14-А,996; ул. Рябиновая, 12-А,12-Б,2-26(чет),1-25(нечет),29-31(чет),37; ул. Тюкова, 85-А,87-А,87-Б,81-89(нечет); пер. Форосский, 8; пер. Байдарский, 14.

Плановые ремонтные работы с 08:00 до 16:00

с. Гончарное

6-А, 6-Б; КСП «Красный Октябрь» уч. 817, 648, 675, 678; ул. Молодежная 24; ул. Севастопольская зона ЮБК 53/69, 53/100, 53/95, 53/99.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер