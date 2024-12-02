Дому, где в Севастополе упал лифт, был всего год

Во время аппаратного совещания Правительства Севастополя был поднят также вопрос насчет случая, который произошел в многоквартирном доме, когда в лифте пострадала женщина.

После этого инцидента в доме на Лабораторном шоссе Госжилнадзор проведет тщательный анализ работы лифтового оборудования в Севастополе.

Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, этот случай, который вызвал значительный общественный резонанс, поднимает множество вопросов к застройщику, так как дом был введен в эксплуатацию всего в 2023 году. Управляющей компании уже вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

«Мы понимаем, что у севастопольцев есть множество вопросов относительно безопасности эксплуатации лифтов в разных районах города. Вы можете направлять свои обращения в Госжилнадзор, все контактные данные доступны по ссылке: https://gzhi.sev.gov.ru/. Я поручил сотрудникам ведомства внимательно рассмотреть каждое обращение и оперативно реагировать на случаи, представляющие угрозу для жителей», — прокомментировал Михаил Развожаев.

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Кристина Ветер