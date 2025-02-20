Собственники пивкомбината «Крым» связаны со спецслужбами Украины

Комбинат «Крым» национализируют в ближайшее время.

По информации главы Госсовета Республики Владимира Константинова, в прошлом году от деятельности комбината в бюджеты всех уровней поступило более 2,9 млрд рублей.

Решение о национализации пивзавода крымскими властями было принято после того, как выяснилось, что его собственники связаны с украинскими спецслужбами и выделяют деньги для финансирования ВСУ.

«Национализация предприятия связана с тем, что антитеррористической комиссией была выявлена связь акционера ПБК с финансированием ВСУ», — отметил Константинов.

При этом коллектив предприятия регулярно поддерживает бойцов СВО. Для всех работников сохранены условия труда.

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Ольга Сурикова

Фото: krym-pbk.ru