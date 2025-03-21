Следственный комитет расследует ненадлежащее лечение ребенка

В социальной сети размещено обращение жительницы Севастополя, которая жаловалась на то, что ее дочери не оказывают должную медицинскую помощь. Глава следственного комитета России поручил провести проверку.

С февраля ребенок находится в детском отделении городской больницы. Лечение результатов не принесло.

В марте был организован видеоприем врачами другого учреждения здравоохранения, готовыми принять девочку. Несмотря на обращения женщины к руководству больницы, транспортировка ребенка не организована.

Женщина опасается ухудшения состояния здоровья дочери.