Следком возбудил уголовное дело за катание на «банане» в шторм в Партените

На владельца водного аттракциона «банан», который решил в шторм покатать отдыхающих в Партените и что чуть не закончилось трагедией, заведено уголовное дело ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, днем 24 августа группа отдыхающих отправилась из Партенита на водном аттракционе «банан» и не вернулась обратно: штормом их прибило к берегу, самостоятельно выбраться они не смогли. Сотрудники МЧС вызволили с дикого пляжа в районе горы Аю-Даг 10 человек, среди которых — пятеро детей.

В ведомстве поручили Крымскому следственному отделу на транспорте в рамках следствия дать принципиальную правовую оценку случившемуся, а также в целом проверить законность организации работы данного аттракциона с целью предотвращения впредь происшествий, связанных с угрозой риска жизни и здоровья детей и взрослых.

Ольга Сурикова