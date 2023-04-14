Сколько стоит выпечь пасхальный кулич в Крыму

В Крыму стоимость всех ингредиентов, необходимых для приготовления пасхальных куличей, в этом году составляет около 290 руб для одного килограмма готового продукта. Такой подсчет был сделан Крымстатом.

Управление исходило из средних цен на продукты, традиционно используемые при выпечке куличей: масло сливочное – 930,28 руб/кг, сметана – 286,56 руб/кг, молоко – 86,83 руб/л, яйца куриные – 87,01 руб/десяток, сахар-песок – 67,01 руб/кг, мука пшеничная – 39,68 руб/кг, изюм – 570,10 руб/кг, дрожжи – 1411,6 руб/кг.

При этом специалисты заложили в расчетную таблицу по 200 грамм масла, сметаны и изюма, пол-литра молока, 0,5 кг сахара, 10 яиц, килограмм муки и 50 г дрожжей.

Из этого расчета продуктов Крымстату удалось получить 2,2 кг куличей, а ингредиенты обошлись в 636,82 руб.

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Ольга Сурикова