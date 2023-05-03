Севастопольцев призвали не участвовать в провокациях и не запускать шары и ракеты в День Победы

В Севастополе в соцсетях появляются сообщения с призывами к участию в акции по запуску воздушных шаров и ракет с фольгой, что может осложнить работу ПВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Организаторами такой псевдо-акции стал Telegram-канал «Небесный полк». Ранее этот канал назывался «Всероссийский центр оповещения населения» (ВЦИОН) и активно публиковал фейки. Причем, организации с таким названием не существует.
«Создатели «Небесного полка» пишут, что изготавливать шары, ракеты и летающие тарелки нужно из фольги или металлизированной пленки. Это делается для того, чтобы превратить объект в дипольный отражатель — ложную цель на экранах радаров ПВО», — говорится в сообщении.
Партнерами фейковой акции указаны «СберБанк», «СберМобайл» и Mail.ru Group. Отметим, что на официальных аккаунтах организации «Сбер» нет информации об акции. Кроме того, официальное наименование банка сейчас — «Сбер». Корпорация Mail.ru Group в 2021 году провела ребрендинг и стала называться VK, один из активов которой — социальная сеть «ВКонтакте», где сведения об акции «Небесный полк» также отсутствуют», — добавили в пресс-службе.
Внимание севастопольцев обратили также на то, что YouTube-канал, распространяющий ложную информацию об акции «Небесный полк», ведет некто Фома Киняев. На самом деле, это вымышленное имя из фильма «Идентификация Борна».
Авторы фейка присвоили призывы запускать воздушные шары с портретами и именами героев депутату Елене Цунаевой, что также является ложью. На самом деле она предложила размещать портреты героев на стеклах авто.
«Мы убедительно рекомендуем вам доверять только проверенной информации и проинформировать об очередном фейке своих родных и близких», — призвали в правительстве города.
Напомним, ранее сообщалось, что жителям Севастополя поступают фейковые звонки об эвакуации.
Ольга Сурикова