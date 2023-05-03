Севастопольцев призвали не участвовать в провокациях и не запускать шары и ракеты в День Победы

В Севастополе в соцсетях появляются сообщения с призывами к участию в акции по запуску воздушных шаров и ракет с фольгой, что может осложнить работу ПВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Организаторами такой псевдо-акции стал Telegram-канал «Небесный полк». Ранее этот канал назывался «Всероссийский центр оповещения населения» (ВЦИОН) и активно публиковал фейки. Причем, организации с таким названием не существует.