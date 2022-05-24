Севастопольцам рассказали, как уберечься от холеры

Вода может стать источником страшной инфекции

Департамент здравоохранения в преддверии летнего сезона предупреждает о возможности заражения холерой — опасной острой кишечной инфекции бактериального происхождения.

В ведомстве уточнили, что эпидемии холеры в России не было с 1985 года, но единичные завозные случаи регистрировались.

Основной путь ее распространения — через воду, также факторами риска могут быть пищевые продукты или грязные продукты обихода.

Скрытый период течения инфекции может составлять от нескольких часов до 5 дней, чаще 1-2 суток.

Далее, подчеркивается, что болезнь начинается остро.

Характерными признаками холеры являются понос и рвота. Могут появиться мышечные судороги, чаще в области икр. Черты лица заостряются, кожа холодная на ощупь, легко собирается в складки (медленно расправляется). Голос становится сиплым и исчезает, появляется одышка, температура тела падает ниже нормы.

В департаменте здравоохранения призвали соблюдать санитарные нормы:

1. Не употреблять для питья и бытовых целей (мытья овощей, фруктов, игрушек и других предметов) воду из случайных источников, например колодцев и родников;

2. Воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков;

3. Купаться можно только в водоемах, разрешенных для организованного отдыха. Но воду из этих водоемов нельзя глотать и полоскать ей горло;

4. Не употреблять в пищу самостоятельно выловленных крабов, мидий, рыбу, так как они не прошли санитарный контроль;

5. Не употреблять сырые и недостаточно термически обработанные продукты моря, океана и других водных объектов;

6. Не употреблять пищевые продукты, фрукты и овощи, купленные у уличных и других случайных торговцев.

Летом рекомендуется употреблять подкисленную (лимонной кислотой) воду, соки, и главное чаще мыть руки с мылом.

При этом подчеркивается, что группами риска при холере являются дети, а также лица, страдающие гастритами с пониженной кислотностью, перенесшие резекцию желудка, употребляющие алкоголь.

Отдельные рекомендации разработаны для грудных детей и кормящих матерей. Им советуют обрабатывать грудь только чистой, кипяченной водой; не мыть ее из водоема; смесь для кормления разводить только кипяченной водой; и такой же водой мыть посуду младенца; при появлении у ребенка сразу же обращаться за медицинской помощью. И держать в чистоте его игрушки.

Ольга Сурикова