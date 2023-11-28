Севастопольцам понадобиться 12 лет, чтобы накопить миллион

Севастополь занял 49-ю строчку в рейтинге регионов России по способности населения накопить крупную сумму, сообщает РИА-Рейтинг.

Рядовому жителю нашего города потребуется 11,8 лет, чтобы накопить миллион рублей на накопительном счете при медианной зарплате. Почти 16 % работников в Севастополе не смогут накопить миллион и за 15 лет трудовой деятельности.

Первое место в рейтинге способности к накоплению крупных сумм занимает Чукотский автономный округ, где возможно собрать миллион рублей за 5 лет и 4 месяца. На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ с сроком 5 лет и 11 месяцев, а третье место занимает Магаданская область с результатом 6 лет и 1 месяц. Москва и Ненецкий автономный округ оказываются на четвертом и пятом местах, где для накопления миллиона рублей требуется соответственно 6 лет и 5 месяцев, и 6 лет и 9 месяцев. Таким образом, ТОП-5 регионов отличаются тем, что в них можно накопить миллион рублей менее чем за 7 лет. В богатых регионах реальные накопления могут быть даже быстрее, так как высокие зарплаты позволяют откладывать более значительные суммы.

Самая низкая доля работников, которые не смогут накопить миллион рублей за 15 лет работы, отмечается в Камчатском крае (0,0%), Магаданской области (0,3%), Мурманской области (0,5%) и Ямало-Ненецком автономном округе (0,6%). В Сахалинской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и Республике Саха (Якутия) эта доля составляет 0,8%. С другой стороны, Чеченская Республика и Республика Ингушетия выделяются высокой долей работников (более 40%), которые не смогут накопить миллион за 15 лет трудовой деятельности.

Напомним, Севастополь в пятерке лучших городов страны для жизни. Об этом свидетельствуют итоги исследования Финансового университета при правительстве РФ.