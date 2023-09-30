Севастопольский связист погиб в районе Старомайорского

В Севастополе проводили в последний путь младшего сержанта Александра Ивановича Ротаря.

Александр родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №4, затем в школе №54. Окончил ПТУ №3. С 1994 по 1996 г.г. проходил срочную службу в подразделениях морской пехоты.

После увольнения в запас вернулся в родной Севастополь, работал в сфере строительства и ремонта жилых домов. В июле 2023 решил принять участие в специальной военной операции и заключил контракт с МО РФ. Назначение получил в подразделение,

обеспечивающее связь.

Ротарь погиб в районе Старомайорского (ДНР). Там сейчас на Южно-Донецком направлении наши войска отражают атаки ВСУ, написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Будем помнить нашего героя!» — подчеркнул он.