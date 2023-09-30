Как в Севастополе отпразднуют новый праздник — День воссоединения с новыми территориями

Правительство опубликовало план мероприятий, запланированных в Севастополе на 30 сентября.

В День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией в городе пройдет концерт и фотовыставка.

В 12:00 откроется выставка фоторабот авторов, проживающих на территории Запорожской области, приуроченная ко дню воссоединения с новыми территориями. Фотоработы отражают быт и культуру местных жителей, красоту природы, эмоции радости от возвращения в родную гавань. Также представлены фотографии с шефской помощью от Севастополя.

В 18:00 начнется концертная программа в рамках акции «Летний Севастополь», посвященная Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

Также, в городе откроется выставка фоторабот авторов, проживающих на территории Запорожья. Фотоработы отражают быт и культуру местных жителей, красоту природы, эмоции радости от возвращения в родную гавань. Также представлены фотографии с шефской помощью от Севастополя, пояснили в пресс-службе регионального правительства.