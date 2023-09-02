Севастопольский школьник рассказал Путину, зачем нужен научный стендап

Севастопольский школьник Максим Борсук на открытом уроке «Разговор о важном» предложил президенту России Владимиру Путину развивать направление научного стендапа.

Мальчик считает, что это поможет в популяризации образования и знаний.

«Так как в школах повсеместно создаются школьные театры, было бы очень здорово, если бы там была создана отдельная секция научного стендапа. Это когда человек, который стоит на сцене, и человек, который сидит в зале, общаются на равных. Это про то, что сложные вещи объясняются простым языком и с юмором», — приводит разговор Максима Борсука с президентом сайт Кремля.

Он добавил, что это направление развивается в Севастополе на базе «кванториумов» и организации «Микаст». И ему бы хотелось, чтобы это было внедрено в школах, ведь тогда ученики смогут прививать любовь другим ученикам к науке, развивать навыки общения с аудиторией и публичных выступлений.

Президент поддержал данную инициативу и пообещал, что посоветует Министру просвещения России Сергею Кравцову пошире внедрять эту инициативу.

Ольга Сурикова