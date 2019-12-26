Жизнь

Севастопольские спасатели провели экскурсию для школьников

26-12-2019
выпускающий редактор
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В гостях у личного состава 1-й пожарно-спасательной части МЧС Севастополя побывали ученики 5 и 6 классов школы № 4 имени Астана Кесаева.
 

37 ребят посетили ознакомительную экскурсию, рассказывающую о работе сотрудников чрезвычайного ведомства. 26 декабря перед фасадом Главного управления МЧС России по городу Севастополю детей ждала не только живая ёлка, сияющая огнями, но и пожарный автомобиль, оснащённый полным комплектом технического вооружения.
 

Спасатели рассказали ребятам как происходит тушение пожаров, как спасают людей при дорожно-транспортных происшествиях. Также детям разрешили посидеть в кабине пожарной машины, примерить защитные шлемы и подержать различные предметы экипировки.
 
 
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По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)

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