Севастопольские пенсионеры смогут получить деньги вместо льготного проезда

Правительство Севастополя определило размер доплаты для пенсионеров при отказе от льготного проезда.

«Если пенсионеры фактически не пользуются льготой, то мы предоставляем денежный эквивалент по их заявлению», — рассказала директор департамента соцзащиты Елена Сулягина.

Для вышедших на пенсию в Севастополе доплата составляет 597 рублей, а для федеральных льготников — 595 рублей.

Напомним, в Севастополе карты ЕГКС скоро «канут в Лету», их должна заменить более передовая оплата мобильным телефоном или банковской картой.