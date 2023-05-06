На площади Ушакова вандалы сломали букву «П» на конструкции со словом «ПОБЕДА»

На площади Ушакова неизвестными лицами сломана буква «П» на объемно-пространственной конструкции, установленной к празднованию Дня Победы. Сейчас буква демонтирована с целью проведения ремонта.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства, по данному факту направлены материалы в правоохранительные органы.

И.о.вице-губернатор Евгений Горлов обратился к жителям с просьбой: «В случае, если Вы располагаете любыми сведениями о вышеуказанных фактах вандализма, просим Вас сообщить информацию по телефону 777-800, либо в органы полиции».

Ольга Сурикова