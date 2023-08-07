«Севастополь» дома уступает «Биологу-Новокубанск»

ФК «Севастополь» впервые уступил на своем поле в рамках первенства ФНЛ-2. Обыграть «Севастополю» не удалось команду «Биолог

-Новокубанск» из краснодарского поселка Прогресс со счетом 0:1.

В течение первого тайма встречи с командой из Краснодарского края команда Станислава Гудзикевича владела подавляющим преимуществом, но реализовать свои моменты так и не сумела. Во втором тайме «Севастополь» продолжал гнуть свою линию, но к исправлению ситуации это не привело.

«Результат дома не приемлемый, но поражения и победы – это один процесс поэтому ничего страшного не произошло. Исходя из игры возможно необязательное поражение, потому что ничью мы точно заслужили», — отметил тренер команды Станислав Гудзикевич.

Он также подчеркнул, что севастопольская команда пока находится в адаптации к новому чемпионату, но готова двигаться и набирать обороты по ходу.

Напомним, ФК «Севастополь» начал свое выступление в ФНЛ убедительной победой.