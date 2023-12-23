Сегодня в Севастополе проводили в последний путь еще двух бойцов

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь еще двух наших воинов: бойца штурмового отряда «Шторм Z» Андрея Васильевича Бережанского и рядового Виталия Васильевича Жаворонкова.

Андрей Васильевич Бережанский вырос в Орлином, окончил школу №47. Практически сразу после окончания школы был осужден и отправлен в места лишения свободы. Он решил искупить свою вину, летом 2023 года заключил контракт с МО РФ и был направлен в зону проведения СВО. Погиб в р-не с. Зализнянское на Артемовском направлении.

Виталий Васильевич Жаворонков родился и вырос в Севастополе, окончил школу №29, затем Севастопольский судостроительный техникум. Работал в автосервисе, затем в одном из охранных предприятий. В составе своего подразделения ЧОП выполнял задачи по охране объектов в ДНР, затем в сентябре 2023 года заключил контракт с МО РФ и был направлен в зону проведения СВО. Геройски погиб в р-не п. Веселое Ясиноватского района ДНР, отражая атаку врага.