На Рождество в Соборе в Херсонесе службы не будет 

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января 2024 года в 16 храмах Севастополя пройдет божественная литургия.

Свято-Владимирский Собор в Херсонесе закрыт на реконструкцию, богослужение там проводиться не будет. В настоящий момент на территории музея-заповедника работает временный храм, вместимость которого ограничена. В связи с этим в правительстве Севастополя порекомендовали для посещения Рождественского богослужения выбрать ближайший к дому храм.

Также утром 7 января с 11:30 в городе запланированы два крестных хода: от Свято-Покровского собора до площадки у колоннады Графской пристани, и от Свято-Никольского храма до площадки перед кинотеатром «Моряк».

На это время движение транспорта там будет ограничено.