С 12 мая будет перекрыт участок улицы Павла Корчагина

Часть дороги от дома №23 до пересечения с улицей Героев Сталинграда будет закрыт до конца августа в связи со строительством Античной дороги. Этот участок является окончанием будущей дороги. Подрядчик заменит инженерные коммуникации и дорожное покрытие, установит новые дорожные знаки и нанесет разметку.

Для личного и общественного транспорта будет организован временный объездной путь вдоль парковки Дворца культуры рыбаков с соответствующей разметкой и знаками.

Жители также могут заехать в микрорайон по дороге вдоль торгового центра «Апельсин», мимо дома №8 по улице Павла Корчагина.

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