Как маленький ТОС организовал большой праздник

На пустующей заброшенной территории (ТОС) «1-й Андреевский» своими силами, при участии жителей села Андреевка, создали сквер «Патриот».

Как рассказали «Севкору» активисты, начало скверу было положено, когда ТОС выиграл грант на сумму 500 тысяч рублей. Потом местные жители начали сажать туи, ровнять грунт, красить, ремонтировать, белить, развешивать флаги. Руками взрослых и детей заброшенный пустырь превратился в красивый молодой сквер.

9 мая здесь прошел большой концерт с участием Андреевского ансамбля «Крымчанка». Вечером волонтеры из организации «Наш дом» прошли к морю с портретами Бессмертного полка и зажгли свечу памяти.

«Сквер Патриот — детище жителей Андреевки, украшение села, и место, которое сплотило и объединило людей, — гордятся местные жители.

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