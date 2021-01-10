Российский космонавт выложил фото новогоднего Севастополя

Орбитальное путешествие по новогодней России

Севастополь пополнил свою коллекцию фотографий из Космоса. Новые фото выложил в своем Instagram российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Космонавт в своей соцсети выкладывает фотографии орбитального путешествия по новогодней России, которое он начал из Москвы. Длится оно 10 праздничных дней. И среди других городов появилось фото Севастополя с признанием в любви к нашему городу.

Сергей Кудь-Сверчков поделился своим знанием истории нашего города. В своем посте он написал, что название города-порта переводится с латыни как «императорский город», а с греческого — «величественный город».

«Мы в Севастополе – городе, издревле служившим морским портом. Его важность в этой роли переоценить невозможно и сегодня, ведь он является крупнейшими «воротами» в Чёрное море, а местный порт способен обслуживать большое количество самых разных кораблей за самое короткое время. А ещё это один из моих любимых городов», — написал Сергей Кудь-Свечков.

Фото: Сергей Кудь-Сверчков/ Instagram