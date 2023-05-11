Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости проведения в России второй волны мобилизации. Сейчас, по его словам, есть «проблемы с личным составом».

«И надо просто иметь в виду, что враг намного сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Так не получится абсолютно. Поэтому нужна мобилизация. И она должна была пройти не только одна тогда, в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация. У нас есть проблемы с личным составом, понимаете. Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают»,— сказал господин Рогозин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Избежать второй волны мобилизации, по мнению экс-главы «Роскосмоса», может помочь «колоссальный резерв», который есть в распоряжении руководства страны,— добровольцы.

«Вот я как раз имею отношение к этой, можно сказать, армии добровольческой нашей… Нас на самом деле нужно было бы собрать в рамках одной армии, одной единой добровольческой русской армии и дать нам тот участок фронта, который сочтет военное командование правильным и наиболее опасным»,— сказал он.

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Ольга Сурикова