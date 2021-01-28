Родители первоклассников в Севастополе столкнутся с новыми правилами

Заявления начнут принимать позже

Минпросвещения России опубликовало новые правила приема первоклассников в школы. Запись детей в образовательные учреждения теперь начнётся 1 апреля, сообщает пресс-служба правительства города.

Прием заявок от родителей будущих первоклассников теперь стартует 1 апреля, согласно приказу Министерства просвещения России. Ранее документы принимались с 1 февраля.

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Подать заявление в школу можно будет до 30 июня для детей, которые проживают на закреплённой за школой территории. В случае, если в школе уже учатся братья и сёстры первоклассника, ребёнок будет иметь преимущество при зачислении.

Не позднее 5 июля будут опубликованы сведения о том, сколько учеников с незакреплённых территорий, смогут принять учебные заведения.

После этого право подать заявления получат граждане, не имеющие приоритетного права на зачисление.

Ольга Сурикова