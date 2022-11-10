Развожаев призвал не критиковать отступление из Херсона

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города быть сдержанней в оценках вывода войск с правого берега Днепра.

«Наша армия уходит на левый берег Днепра. Перед решением была проделана колоссальная работа: организована эвакуация людей, подготовлены позиции и так далее.

Я внимательно послушал доклад генерала армии Суровикина и хочу сказать, что я ему доверяю. А история, как всегда, покажет, кто был прав, а кто торопился делать выводы»,- написал он в своих социальных сетях.

Напомним, командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны Сергею Шойгу заявил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать.

В связи с этим министр обороны Сергей Шойгу приказал отводить войска на левый берег Днепра.