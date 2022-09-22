Размер зарплаты мобилизованных, сохранение рабочих мест, отсрочка по ипотеке — главные вопросы за сутки

После объявления частичной мобилизации сразу возник вопрос, сколько будут получат призванные граждане и что будет с их рабочими местами.

Пока что появилась официальная информация только от военного комиссара Республики Саха (Якутия) Александра Авдонина. Он сразу назвал минимальный размер выплаты.

Авдонин отметил, что все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны 21 сентября заявил, что попавшие под частичную мобилизацию граждане будут иметь статус и денежное содержание как у военнослужащих по контракту.

На сайте Минобороны сообщается, что денежное довольствие военнослужащих по контракту состоит из оклада по воинской должности и оклада по воинскому званию. И к этой сумме прибавляются месячные и иные дополнительные выплаты. С 1 октября 2022 года оклады проиндексируют на 4% (годовая инфляция по итогам 2021 года — 8,4%, по данным на август 2022 года — 14,3%), а до тех пор будут действовать нормативы 2021 года.

Что касается рабочих мест, то, по закону, работодатели должны сразу отпустить (уволить) своих сотрудников при получении ими повестки.

Однако 21 сентября глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко пообещала, что будут рассматриваться меры, чтобы за гражданами, попавшими под частичную мобилизацию, сохраняли его рабочее место.

«Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным», — сказала она.

Также законодатели планируют включить в законопроект меры по компенсации для граждан, если они все же потеряют рабочее место.

И еще один важный для многих момент — ипотека. Сейчас закон не освобождает призванных в ВС РФ по частичной мобилизации от уплаты ипотечных взносов. В то же время Центробанк рекомендовал банкам давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам, а в Госдуму планируют внести законопроект о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке мобилизованных россиян.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил , что призванные по частичной мобилизации могут лично к нему обращаться за помощью по любым вопросам.