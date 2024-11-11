Работы благоустройства пляжа «Мыс Хрустальный» закончат к Новому году

Совсем скоро севастопольцы увидят бетонную набережную. Напомним, что вместо плитки, которую каждую осень смывает штормами, решено было уложить печатный (штампованный) бетон. Поверхность его обработают формами и создадут необходимый рельеф, стилизуя под природный камень.

Стоимость, согласно контракту на «Ремонтно-восстановительные работы по благоустройству пляжа «Мыс Хрустальный», составит 106,253 млн рублей.

Подрядчиком выступает севастопольское предприятие ООО «Конверсия Юг», которое специализируется на кровельных работах.