Путин посетил Мариуполь

Президент России Владимир Путин прилетел на вертолете в Мариуполь, после чего проехался по городу на автомобиле и пообщался с местными жителями, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе поездки Путин выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о восстановительных работах в Мариуполе.

«Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города«, — добавили в пресс-службе.

Напомним, также 18 марта президент России Владимир Путин внезапно приехал в Севастополь на открытие школы искусств в Херсонесе.

Ольга Сурикова