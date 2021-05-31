Пробки в Севастополе 31 мая

Утро понедельника перестало быть сложным для водителей

Сегодня, 31, в Севастополе практически нет пробок, незначительные заторы в Нахимовском и Ленинском районах.

По состоянию на 8.40 нет традиционной пробки на проспекте Октябрьской революции, небольшая пробка на улице Руднева и Олега Кошевого и Льва Толстого, зато быстро можно проехать по Камышовскому шоссе.

При этом утро не обошлось без пробок на спуске Котовского, на Генерала Мельника, в районе Автовокзала, в центре на площади Ушакова, на улице Частника возле рынка «Чайка», на улице Шабалина, на 5км.

Также пробка на выезде из Фиолента в сторону 5-го км.

ДТП произошло на проспекте Героев Сталинграда, возле бухты «Омега».

Согласно данным Яндекс пробки, зафиксировано четыре ограничения видимости дороги:

улица Тараса Шевченко

улица Суворова