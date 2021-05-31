Где в Севастополе не будет света 31 мая

Плановые и неотложные работы
В Севастополе в связи с производством неотложных ремонтных работ 31 мая будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 09:00 до 14:00 часов
ул. Адмирала Владимирского 9-13; ул. Катерная 2-6,10; ул. Херсонская 2-12,1-9
с 09:00 до 17:00 часов
пр. Генерала Острякова 106,108; ул. Сенявина 5; ул Гоголя 20-В,20-Г,20-Д; ул. Николая Музыки 31
с. Пироговка: пер. Горина,7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; ул. Пирогова 5-17,39; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул.Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12.
Кроме того, намечено плановое отключение электроэнергии с 08:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции.
Дергачи – СНТ «Степной Фазан», ТСН «Бодрость»
Сапун-Гора – СНТ «Сапун-Гора», Диорама, ресторан «Лесной», Церковь
ул. 2-ой обороны 14-а,34-а,6,14,18-20(чет),26,34-38,50-92(чет),120,122,132,136,5-а,1-7(нечет), 11,15, 35,141, ул. Развилка-Ялт.-Сим.шоссе 3-5(нечет), ул. Художника Марченко 5, Сапун-гора 93, ул. Предместная 14-а,18-а,8-14(чет),20-24(чет),40,50,62,84, 13-а,73-а,5,9-13(нечет),21-25 (нечет),33-35(нечет),41-67(нечет),71-75(нечет),125/18,127, ул. Алексея Гущина 10-16(чет),122-128 (чет), 139-143(нечет), пер. Тюменский 10,14-20(чет), ул. Тюменская 38,52-56 (чет), 27,51, ул. Горпищенко 138,146, Лабораторное шоссе уч.16, уч.39 (ТСН СНТ «Эра-1»).
пр. Генерала Мельника 14-а,20-а,12-а,110-а,10,16-20(чет),34-36(чет), 1-3(нечет),17, ул. Генерала Мельника 104-А,104-106(чет), пер. Генерала Мельника 110-а,4,8-12(чет),18, 1-а,7-а,1-5 (нечет),11, ул. Ревякина 99.
Юхарина балка, ТСН «Лира» уч.26, уч.27.