Привезенные из херсонского зоопарка в Крым еноты родили троих малышей

В парке львов «Тайган» снова пополнение, теперь в семье знаменитых уже на весь мир енотов.



«Это как раз «про краденные» еноты — размножаются в парке львов. Слава херсонских енотов дошла до американских публичных изданий, как Washington Post, что я их украл и съел. Но не украл, не съел, а привез в парк, где они могут произвести потомство. На три енота больше стало. Теперь 10», — рассказал директор парка львов «Тайган» Олег Зубков.

Напомним, недавно в парке «Тайган» родила львица, эвакуированная из зоопарка в Мариуполе.

Ольга Сурикова