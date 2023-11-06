Причиной стрельбы из пневматического пистолета по подросткам на проспекте Победы стала травля

Женщина, стрелявшая из пневматического пистолета по подросткам на проспекте победы, рассказала, что причиной ее поступка стала многомесячная травля. Это выяснили журналисты Первого Севастопольского.

Журналисты из Севастопольского телеканала «Первый Севастопольский» раскрывают ситуацию, включающую сотрудницу ГУП «Севэлектроавтотранс» по имени Светлана Столярова и скандальное видео. В интервью телеканалу, Светлана рассказала, что инцидент, запечатленный на видео, стал кульминацией многих месяцев неприятных событий.

Конфликт начался из-за систематической травли Светланы и её инвалидного сына со стороны местных подростков. С начала весны текущего года подростки начали оскорблять и преследовать их в Депо, а даже нападать на них.

Слова Светланы свидетельствуют о постоянных нападках со стороны подростков. Она делится, что они кидали камни, использовали перцовый баллончик, оскорбляли и физически нарушали их личное пространство. Несмотря на то, что было много свидетелей этих нападок, Светлана не обращалась в полицию.

В ответ на стойкую угрозу, она решила приобрести пневматический пистолет в целях самообороны, и её сын инвалид использовал его некоторое время. Однако 22 октября родители подростков отобрали это оружие у ребенка и затем избили его группой одноклассников.

Светлана Столярова утверждает, что 28 октября она произвела несколько выстрелов из-за насмешек и интереса подростков в отношении её пострадавшего сына.

Телеканал «Первый Севастопольский» пытался получить комментарии как от подростков, так и от их родителей, но они отказались комментировать ситуацию. Единственная девочка, свидетельница конфликта, подтвердила наличие инцидента, но заявила, что сейчас подростки не преследуют Светлану.

Сотрудники «Севэлектроавтотранса» подтверждают, что Светлана была объектом домогательств, включая заливание водой и зеленкой, даже на рабочем месте.

На данный момент «Первый Севастопольский» обратился к различным органам, включая УМВД России по Севастополю, Следственный комитет и городскую прокуратуру, с запросом на проведение проверки этой ситуации.