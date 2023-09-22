Правительство Севастополя обещает отремонтировать выбитые окна после атаки на штаб ЧФ

Власти Севастополя восстановят выбитые окна в домов, пострадавших от ракетной атаки ВСУ по зданию штаба ЧФ.

По словам главы города Развожаева, сейчас в Севастополе насчитывается 10 таких домов.

«Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами продолжают подомовой обход территории в центральной части города. Остекление окон уже ведется», — написал он в своих соцсетях.

Также в центре города отключено газоснабжение, электроснабжение и снижены параметры водоснабжения.

Напомним, по зданию штаба Черноморского флота нанесен ракетный удар. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.