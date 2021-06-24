Правительство Севастополя готовит новую волну сносов незаконных самостроев

Под снос попали гаражи, заборы, торговые павильоны

Об очередном перечне объектов, подлежащих сносу, вчера на заседании правительства сообщил директор горхоза Евгений Горлов.

Под снос пойдут торговые павильоны, расположенные на пляже в селе Андреевка, которые незаконно построил некий Зацепин П. А. за пределами участка в 631 квадратный метр, переданного ему в аренду в 2019 году, каменные гаражи в районе дома № 15А/2 по ул. Академика Крылова и забор в районе дома по Аллее защитников 35-й батареи, №15. Всем собственникам самостроев дано 3 месяца на самостоятельный снос незаконных конструкций.

Также среди перечня объектов, подлежащих демонтажу, оказался забор у скандально известного дома по улице Лермонтова, 1.

«Было выявлено, что на участке, который относится к собственности потребительского жилищного кооператива Ломоносова,1, согласно проведённым геодезическим взысканиям, была возведена конструкция на городской территории. Комиссией было принято решение на снос данного объекта и приведения его в соответствие», — сказал Горлов.

Напомним, что строившейся дом, расположенный у самой границы исторического поселения с видом на Южную бухту, попал в центр скандала еще в 2017 году, когда жители улицы Лермонтова забили тревогу о том, что вместо снесенного двухэтажного дома застройщик строит шестиэтажное строение с паркингом и бассейном в нарушение всех градостроительных норм.

Позже, в 2018 году директор департамента архитектуры в интервью телеканалу «НТС» сообщал, что, проиграв суды о признании постройки на Лермонтова, 1 незаконной, чиновники собирались подавать апелляционную жалобу и заявлять ходатайство о принятии обеспечительных мер, связанных с приостановлением работ на объекте, но стройка ведется до сих пор.

Является ли снос забора на данной стройке первым шагом по сносу данного дома покажет время.

Дмитрий Островский

Фото: Андрей Вознесенский