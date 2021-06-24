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Правительство Севастополя готовит новую волну сносов незаконных самостроев

24-06-2021
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Под снос попали гаражи, заборы, торговые павильоны

Об очередном перечне объектов, подлежащих сносу, вчера на заседании правительства сообщил директор горхоза Евгений Горлов.

Под снос пойдут торговые павильоны, расположенные на пляже в селе Андреевка, которые незаконно построил некий Зацепин П. А. за пределами участка в 631 квадратный метр, переданного ему в аренду в 2019 году, каменные гаражи в районе дома № 15А/2 по ул. Академика Крылова и забор в районе дома по Аллее защитников 35-й батареи, №15. Всем собственникам самостроев дано 3 месяца на самостоятельный снос незаконных конструкций.

Также среди перечня объектов, подлежащих демонтажу, оказался забор у скандально известного дома по улице Лермонтова, 1.

«Было выявлено, что на участке, который относится к собственности потребительского жилищного кооператива Ломоносова,1, согласно проведённым геодезическим взысканиям, была возведена конструкция на городской территории. Комиссией было принято решение на снос данного объекта и приведения его в соответствие», — сказал Горлов.

Напомним, что строившейся дом, расположенный у самой границы исторического поселения с видом на Южную бухту, попал в центр скандала еще в 2017 году, когда жители улицы Лермонтова забили тревогу о том, что вместо снесенного двухэтажного дома застройщик строит шестиэтажное строение с паркингом и бассейном в нарушение всех градостроительных норм.

Позже, в 2018 году директор департамента архитектуры в интервью телеканалу «НТС» сообщал, что, проиграв суды о признании постройки на Лермонтова, 1 незаконной, чиновники собирались подавать апелляционную жалобу и заявлять ходатайство о принятии обеспечительных мер, связанных с приостановлением работ на объекте, но стройка ведется до сих пор.

Является ли снос забора на данной стройке первым шагом по сносу данного дома покажет время.

Дмитрий Островский

Фото: Андрей Вознесенский

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