Дорожники начали ремонт Тисовой улицы

В Севастополе продолжается ремонт дорог

О начале и сроках работ на улице Тисовой сегодня рассказал директор дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Владимир Давыдченко.

«Подрядчик уже приступил к разработке грунта и на следующей неделе планируется запуск работ по технологии холодного ресайклинга. При этом верхний слой дорожного покрытия отфрезеруют, в полученную массу введут добавки, затем выполнят укладку смеси в основание дороги и уплотнят», – отметил Давыдченко.

По словам чиновников, завершить дорожные работы планируется до 30 сентября.

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя ремонт Тисовой улицы выполняется по многочисленным просьбам жителей за счет дополнительных средств, выделенных федеральным правительством на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Тисовая улица — самый протяженный объект нацпроекта в Севастополе, имеет протяженность в 5 км и связывает Балаклавское шоссе с более чем 20 садовыми товариществами в Балке Бермана.

Напомним, что в июле планируется завершение ремонта дороги «Проспект Античный — улица Челнокова» .

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба правительства Севастополя