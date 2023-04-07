Пожилому севастопольцу вернули квартиру и земельный участок, которых он лишился из-за мошенников

В Севастополе суд признал недействительными сделки купли-продажи квартиры и земельного участка, которые были похищены мошенниками у пожилого человека.

Прокуратура в рамках уголовного дела о похищении недвижимости у престарелых граждан установила, что местный житель 1937 года рождения является потерпевшим от действий участников организованной группы. Ее участники завладели его квартирой и земельным участком общей стоимостью свыше 4 млн рублей.

В июне 2020 года они ввели пожилого человека в заблуждение и уговорили подписать доверенность на имя одного из участников группы на право управления и распоряжения всем своим имуществом.

В дальнейшем на основании фиктивных договоров купли-продажи квартира и земельный участок потерпевшего перешли в собственность родственницы организатора группы.

«В действительности потерпевший не понимал характер и значение своих действий в силу наличия у него психического заболевания, не желал продавать свое имущество и денежные средства от его реализации не получил», — сообщила пресс-служба прокуратуры города.

В ноябре 2022 года один из участников группы осужден на 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении его подельников находится на рассмотрении суда.

Прокуратура города в интересах престарелого потерпевшего направила в суд исковое заявление о применении последствий недействительности договоров купли-продажи и истребовании объектов недвижимости из чужого незаконного владения. Исковое заявление было удовлетворено.

Напомним, в Севастополе задержаны старший участковый и сотрудник ППС за мошенничество в особо крупном размер с недвижимостью стариков.

Ольга Сурикова