Пожилой педофил заставил 9-летнюю девочку раздеваться и позировать на пляже в Севастополе

В Севастополе осудили 64-летнего мужчину, совершившего преступление против половой неприкосновенности ребенка.

Установлено, что в июле 2022 года днем мужчина подошел к незнакомой 9-летней девочке, которая гуляла на «Матросском пляже» со своим другом, и уговорил ее сфотографироваться. В ходе фотосъемки он просил ее принимать различные позы и снять одежду. Девочка испугалась фотографа и согласилась выполнить все требования. И обо всем рассказала дома.

Развратник был задержан, у него на телефоне обнаружили фото как пострадавшего ребенка, так более двух тысяч изображений детей порнографического характера.

Свою вину он не признал.

Судом педофил приговорен к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он должен пройти принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Читайте также: В Севастополе педофил-рецидивист надругался над девочкой и полгода скрывался

Ольга Сурикова

Фото: pxhere.com