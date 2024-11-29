Пострадавшие при пожаре на Хрусталева, 17, в Севастополе получат единовременные выплаты

Сегодня на заседании Правительства принято постановление, благодаря которому жители, пострадавшие во время недавнего пожара по адресу ул. Хрусталева, 17, получат единовременные денежные выплаты из резервного фонда.

«По состоянию на сегодняшний день подано уже 28 заявлений, из них 14 – на финансовую помощь, еще 14 – на единовременную денежную выплату по утрате имущества», – сообщила директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.

На эти цели из резервного фонда выделено выделено 3,735 млн рублей, из которых 735 тысяч будет направлено на оказание единовременной материальной помощи, 3 млн – на оказание гражданам финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости.

Кроме того, по мере поступления заявлений на выплаты пострадавшим дополнительная сумма также будет запрошена в 2025 году.

Также в правительстве уточнили, что работы по ремонту фасада также начнутся в ближайшее время.

Напомним, в Севастополе рано утром 20 ноября загорелся пятиэтажный дом на улицы Хрусталева, 17: пожар охватил квартиры со второго по пятый этаж. Один мужчина погиб.

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Ольга Сурикова