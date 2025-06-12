Погода в Севастополе 12 июня

Погода
12-06-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью северный 6-11 м/с,

днем северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°,

днем 24…26°.

Температура воды в море 21°.

Фото: Елена Голос

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