Подача российского газа через Украину прекращена

Подача российского газа через Украину с 8.00 мск 1 января не осуществляется, сообщает «Газпром».

Истек пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», заключенный 30 декабря 2019 года. Компания указала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.

Украина с середины года предупреждала, что не будет продлевать контракт, 19 декабря президент России Владимир Путин на прямой линии подтвердил, что в этом году транзита не будет. Премьер-министр Словакии (через нее идут поставки в другие страны ЕС, и она сама сильно зависит от российского газа) Роберт Фицо пытался договориться о продлении транзита и приезжал в Москву, но безуспешно.

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Ольга Сурикова

Фото: gazprom.ru