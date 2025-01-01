230 человек обратились в полицию Севастополя за эти сутки

Севастопольские полицейские в период с 31 декабря 2024 года по 1 января 2025 года патрулировали улицы в усиленном режиме.

Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан задействовано 340 сотрудников полиции. К этой работе также привлекались военнослужащие Росгвардии, представители казачества и добровольных народных дружин.

За прошедшие сутки за помощью в полицию Севастополя обратилось 230 граждан.

В Новогоднюю ночь усилен был контроль для недопущения управления в пьяном состоянии. ДТП зарегистрировано не было.

Сотрудники полиции продолжат нести службу в местах проведения праздничных мероприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ольга Сурикова