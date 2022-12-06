Общероссийский прием в ЛДПР в память о Владимире Жириновском продлится до конца декабря

В Севастопольском городском отделении ЛДПР продолжается прием в партию в рамках общероссийского приема. Главная цель –принять большее количество единомышленников в партию, чтобы совместными усилиями следовать идеям и задачам, поставленным в свое время Лидером партии – Владимиром Вольфовичем Жириновским

Вступившие в ЛДПР в рамках общероссийского приема получат специальную отметку в партбилете и особый партийный знак.

Чтобы стать частью нашей команды и работать на благо города и горожан, ждем вас в офисе на Большой Морской, 32 с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00.

При себе надо иметь паспорт и две фотографии 3х4 на матовой бумаге.

Или можно заполнить анкету на официальном сайте ЛДПР.

Кристина Ветер