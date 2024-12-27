Новый год закончится больницей- самые опасные блюда

Чтобы праздник не закончился больничной койкой, важно следовать правилам. А именно — не стоит подавать сырые или плохо обработанные продукты.

Салаты с сырыми яйцами — табу.

Сырые яйца могут содержать сальмонеллу. Используйте пастеризованные яйца или замените их на готовые.

Неправильно приготовленная рыба может содержать паразитов. Убедитесь, что рыба хорошо прожарена или заморожена перед приготовлением.

Бактерии могут размножаться на мясных охлажденных продуктах при неправильном хранении.

Держите мясные блюда в холодильнике до подачи.

Крем может быстро испортиться при комнатной температуре. Храните такие десерты в холодильнике до подачи.

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Кристина Ветер