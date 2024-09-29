Нокдаун для бюрократии: финансовый вопрос в федерации бокса Севастополя решен

Севастопольские тренеры по боксу выразили обеспокоенность отсутствием финансирования на поездки спортсменов на сборы и соревнования. Об этом сообщил в соцсетях один из тренеров федерации Руслан Давиденко. На следующий день мастер спорта международного класса Елена Гапешина обратилась с видеообращением к главе наблюдательного совета федерации бокса Севастополя Ленуру Курсеитову с просьбой разобраться в ситуации.

В разговоре с корреспондентом «Севкора» президент федерации Максим Коптяков заверил, что финансовые вопросы внутри федерации были урегулированы.

– Финансирование на поездки спортсменов найдено, — подчеркнул Максим Коптяков. — Мы столкнулись с некоторыми трудностями в переходный период, но сегодня все спорные вопросы урегулированы.

Информацию о том, что вопросы финансирования решены, подтвердил и Руслан Давиденко.

Напомним, что Максим Коптяков, заслуженный мастер спорта по боксу, трехкратный чемпион мира, был избран президентом федерации бокса Севастополя в начале июля. Ранее эту должность занимал Ленур Курсеитов.

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Анна Левина