Неиспользованные отгулы больше не сгорят

Депутаты Государственной Думы приняли закон, согласно которому работодатель будет обязан компенсировать работнику неиспользованные отгулы при увольнении.

По новому закону, сотрудник, работавший в выходной или нерабочий праздничный день, может взять дополнительный день отдыха в течение года или присоединить его к основному отпуску. Если такой отгул не будет использован в течение года, работодатель обязан будет выплатить работнику денежную компенсацию за эти неиспользованные дни.

Ранее, если работник выбирал отгул вместо повышенной оплаты за работу в выходной или праздник, он рисковал лишиться и этих дней отдыха, и повышенной оплаты в случае увольнения. Новый закон исправляет эту несправедливость, гарантируя, что работник получит либо дополнительный день отдыха, либо денежную компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении.

Поправки в Трудовой кодекс РФ вступят в силу с 1 марта 2025 года.

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Анна Левина