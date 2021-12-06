Неделя в Севастополе будет с дождями и солнцем

Прогноз погоды на неделю
Сегодня, 6 декабря, в Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +15…+17°.
Во вторник, 7 декабря, также ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +17…+19°.
В среду 8 декабря, уже будет облачно и ночью, днем дождь.
Ветер ночью юго-восточный 6-11 м/с, днем западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью и днем +11…+13°.
Дождик ожидается еще в четверг, а с пятницы распогодится и на выходных будет стоят солнечная погода, температура поднимется до +14°.