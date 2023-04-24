Нам не хватает глубокого анализа и прозорливости Владимира Жириновского — Артем Гордиенко

25 апреля 2023 года Основателю ЛДПР Владимиру Вольфовичу Жириновскому исполнилось бы 77 лет. Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных оценке его личности крымскими и севастопольскими политиками

Депутат Законодательного Собрания Севастополя Артем Гордиенко рассказал, кем для него был Владимир Жириновский.

Владимир Вольфович был ярчайшей фигурой отечественной политики! Харизматичный лидер с необычайной энергией, сильный государственник и непревзойденный оратор, патриот который всегда помогал людям и всегда был открыт для общения с людьми.

Именно Жириновский во времена Советского Союза смог создать вторую партию в стране! Для того периода это был нонсенс! Сегодня политическая партия ЛДПР старейшая партия в современной истории России.

Мне посчастливилось в свое время воочию слушать его выступления! Это было нечто. Ты поражаешься глубине его знаний способностью заглянуть в суть вещей и на основании этого предсказать то или иное событие.

Его энергия захватывала всех, кто находился рядом! На юбилее партии в Государственном кремлевском зале он более трех часов держал аудиторию в более 6 тысяч человек, заставляя ловить каждое его слово и ни разу не заглянул ни в какой конспект.

Но что меня больше всего поражало в этом Человеке – это его политические предсказания, ведь не зря Владимира Вольфовича называют Пророком в своем отечестве ( в Библии пророк — это, прежде всего человек, которого Бог избирает для того, чтобы тот стал Его устами, для того, чтобы этот человек исполнил доверенную ему специальную миссию).

Вот некоторые из них:

В 2006 году он утверждал, что странам НАТО не нужна Украина:

«НАТО не нужна Украина, ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушёл наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином».

Через два года Владимир Жириновский заявил о готовности защитить русских на Украине, а также рассказал о будущем соседнего государства, если оно окончательно отколется от России.

«Вас ждёт участь Болгарии, Румынии и Польши. Если вы этого хотите, пожалуйста, откалывайтесь. Но вы должны учесть, что русские, которые живут на Украине, у них есть право жить под российским флагом. Если они этого захотят, мы, Россия, это обеспечим. И нас никто не остановит, ни США, ни НАТО».

События 2014 года Владимир Вольфович предсказал еще в 2010 году.

«Восток Украины — это Россия. Донбасс им Сталин подарил, Крым Хрущёв. Там в основном русское население. В перспективе так и произойдёт, потому что Запад не отдаст нам Украину, и нам невыгодно, чтобы она уходила вся, становилась второй Польшей. Поэтому идеальный вариант, конечно, это Львов — столица Украины, всё остальное — назад в Россию, девятый федеральный округ. Это произойдет через пять лет».

Еще в мае 2021 года, будучи участником партийной школы, из уст Владимира Вольфовича я впервые услышал про февраль 2022 года. А во время декабрьского выступления в Госдуме Владимир Вольфович сказал: «Вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной».

Смерть Владимира Вольфовича – это большая потеря для России. В эти непростые времена, нам очень не хватает его глубокого анализа и прозорливости.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя