Началась масленичная неделя

У православных началась последняя неделя перед Великим постом, масленичная. Ее также называют мясопустной или сырной.

Тем, кто придерживается канонов, с этого понедельника нельзя есть мясо, но можно – молочные продукты.

Каждый день масленичной недели имеет свое название, с ним связаны свои обычаи и верования. Так, понедельник – это встреча. В этот день мужья отпускали своих жен в родительский дом, чтобы те навестили родных. И сами сваты тоже встречались, обязательным было угостить друг друга. Также считалось, что в этот день первый блин надо не съесть, а отдать бедным, чтобы те помянули почивших родственников.

Вторник, Заигрыши. Этот день наши предки посвящали смотринам, знакомству юношей и девушек. Впереди Великий пост, во время которого запрещены свадьбы, поэтому после смотрин у молодых было время присмотреться к друг другу, а уж потом пожениться. Также во вторник Масленичной недели звали на застолье родственников и друзей.

Среда, Лакомка, или Скоромная среда. В середине Масленичной недели было принято, чтобы зять ходил на блины к теще. С ним за компанию в гости приходили его родня и друзья. Считалось, что чем добрее теща к зятю в этот день, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.

Четверг, Разгуляй, или Широкий четверг. Начинается Широкая Масленица. В этот день прекращали все работы по хозяйству и веселились на сельских и городских праздниках. Оставаться дома считалось плохой приметой.

Пятница, Тещины вечерки. В пятницу уже зять принимает со всеми почестями тещу. Блины к ее приходу печет дочь, жена зятя. Теще составляют компанию ее подруги, перед которыми та хвастается, за какого хорошего парня выдала свою дочь.

Суббота, Золовкины посиделки. В этот день женщины собираются со своими золовками, сестрами и другими родственницами мужа. Также приглашают подруг. Всем гостям делают небольшие приятные подарки, сплетничают за накрытым столом.

Воскресенье, Проводы, или Прощеное воскресенье. Самый важный день Масленичной недели. В воскресенье принято просить прощения у друг друга. Также в этот день поминают усопших и посещают кладбища. Вечером все собирались на главной площади, чтобы сжечь чучело Масленицы.

Ольга Сурикова